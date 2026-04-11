Maisons du Monde | panico in Borsa il gigante dell’arredo precipita

Le azioni del noto gruppo francese specializzato in arredamento hanno registrato un calo drastico durante la giornata di negoziazione a Parigi. La perdita di valore è stata causata dal fallimento delle trattative con i finanziatori, che avevano come obiettivo un accordo per la gestione delle risorse. La notizia ha provocato un’ondata di vendite tra gli investitori, portando il titolo a livelli inferiori rispetto alle quotazioni precedenti.

Il titolo del colosso francese dell’arredamento Maisons du Monde ha subito una violenta svalutazione alla Borsa di Parigi, dopo che i tentativi di trovare un accordo con i partner finanziari sono andati a vuoto. La sessione odierna ha il valore del gruppo crollare del 28,64%, portando la perdita complessiva registrata da quando è iniziato l’anno a superare la soglia del 50%. La crisi finanziaria del gruppo si inserisce in un percorso di contrazione dei ricavi che dura da diversi esercizi. I dati relativi all’ultimo anno chiuso indicano infatti un fatturato di 947,3 milioni di euro, segnando un decremento del 5,4% rispetto al periodo precedente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maisons du Monde: panico in Borsa, il gigante dell’arredo precipita Maisons du Monde crolla in Borsa, trattative fallite e debito sotto pressioneIl titolo di Maisons du Monde ha visto un crollo alla Borsa di Parigi dopo il fallimento delle trattative con i partner finanziari. Arriva l’apocalisse artificiale. Il documento sul lavoro che ha mandato nel panico la Borsa di New YorkIl report di Citrini Research immagina il 2028: disoccupazione oltre il 10 per cento, borse giù di un terzo, domanda in caduta.