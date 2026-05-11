In vetrina il meglio delle produzioni reggine la Città metropolitana a TuttoFood 2026

Da reggiotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Città metropolitana di Reggio Calabria parteciperà a Tuttofood 2026, in programma dall’11 al 14 maggio. Durante la fiera saranno presenti numerose produzioni agroalimentari del territorio, con dieci realtà produttive selezionate attraverso un avviso pubblico. La partecipazione mira a promuovere i prodotti locali e mettere in evidenza le eccellenze della zona nel settore alimentare. La manifestazione si svolgerà presso il quartiere fieristico della città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Città metropolitana di Reggio Calabria parteciperà a Tuttofood 2026, in programma dall’11 al 14 maggio, portando in fiera il meglio delle produzioni agroalimentari del proprio territorio e accompagnando dieci realtà produttive selezionate tramite apposito avviso pubblico in una delle.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Beni confiscati alla criminalità: la Città Metropolitana di Napoli proroga la scadenza dell’avviso al 31 marzo 2026 per la presentazione delle domandeBeni confiscati alla criminalità: la Città Metropolitana di Napoli proroga la scadenza dell’avviso al 31 marzo 2026 per la presentazione delle...

Agroalimentare italiano, l’export è da record: 72,4 miliardi. Lollobrigida: a Tuttofood in vetrina le nostre eccellenze“I dati dell’export agroalimentare sono eccezionali, arriviamo a 72,4 miliardi, una cifra record mai stata raggiunta prima ma che cresce anche grazie...

Argomenti più discussi: La Città Metropolitana di Reggio Calabria a TuttoFood 2026: in vetrina il meglio delle produzioni agroalimentari del territorio; Gentrificazione e turistificazione: quando le città sono in vetrina - Heraldo; Sassari, arriva Shardana Bikeventure: Una straordinaria vetrina per la città; La Città Metropolitana di Reggio Calabria a TUTTOFOOD 2026: in vetrina le eccellenze agroalimentari del territorio.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web