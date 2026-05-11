In vetrina il meglio delle produzioni reggine la Città metropolitana a TuttoFood 2026
La Città metropolitana di Reggio Calabria parteciperà a Tuttofood 2026, in programma dall’11 al 14 maggio. Durante la fiera saranno presenti numerose produzioni agroalimentari del territorio, con dieci realtà produttive selezionate attraverso un avviso pubblico. La partecipazione mira a promuovere i prodotti locali e mettere in evidenza le eccellenze della zona nel settore alimentare. La manifestazione si svolgerà presso il quartiere fieristico della città.
La Città metropolitana di Reggio Calabria parteciperà a Tuttofood 2026, in programma dall’11 al 14 maggio, portando in fiera il meglio delle produzioni agroalimentari del proprio territorio e accompagnando dieci realtà produttive selezionate tramite apposito avviso pubblico in una delle.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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