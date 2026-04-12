L'aquila reale pronta a tornare in Inghilterra | parte il piano per la reintroduzione
Un progetto di reintroduzione dell’aquila reale è stato avviato in Inghilterra, dove si spera possa tornare a nidificare dopo più di 150 anni. Uno studio ha individuato le aree ritenute adatte per il ritorno di questa specie, e da qui è partito il piano per favorirne la ripopolazione. La specie, che un tempo popolava la regione, potrebbe così riappropriarsi di territori storici.
Dopo oltre 150 anni, l’aquila reale potrebbe tornare presto a nidificare in Inghilterra: uno studio recente individua le aree idonee e avvia un progetto di reintroduzione.🔗 Leggi su Fanpage.it
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