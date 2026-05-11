Imprigionato dal Terzo Reich gli eredi risarciti con 100mila euro | Pagherà l'Italia ma umiliato dalla Germania
Un tribunale ha stabilito che l’Italia deve versare 100mila euro ai familiari di un soldato deportato durante il periodo del Terzo Reich. La decisione si basa su un procedimento legale avviato per ottenere un risarcimento, mentre i parenti si sono detti umiliati dalla Germania. La vicenda si inserisce in un contesto storico che coinvolge responsabilità e risarcimenti legali legati a eventi avvenuti durante il regime nazista.
L'Italia dovrà pagare 100mila euro di risarcimento ai familiari di un soldato deportato dal Terzo Reich. I giudici della Corte d'Appello di Milano hanno condannato moralmente la Germania per le umiliazioni che l'uomo ha subito, ma il risarcimento sarà pagato dall'Italia.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Buongiorno, sull'archivio Arolsen sono riuscito a trovare questo documento relativo a mio padre Pierluigi; può qualcuno aiutarmi a tradurlo dal tedesco? Grazie a chi mi vorrà aiutare - facebook.com facebook