Imprigionato dal Terzo Reich gli eredi risarciti con 100mila euro | Pagherà l'Italia ma umiliato dalla Germania

Un tribunale ha stabilito che l’Italia deve versare 100mila euro ai familiari di un soldato deportato durante il periodo del Terzo Reich. La decisione si basa su un procedimento legale avviato per ottenere un risarcimento, mentre i parenti si sono detti umiliati dalla Germania. La vicenda si inserisce in un contesto storico che coinvolge responsabilità e risarcimenti legali legati a eventi avvenuti durante il regime nazista.

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