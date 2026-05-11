Una illustratrice bolognese ha ottenuto una vittoria legale contro una nota catena di negozi di arredamento. L’artista aveva accusato l’azienda di aver riprodotto senza permesso un’immagine originale di un tortellino, che lei aveva creato. Con l’assistenza di un avvocato, è riuscita a far riconoscere i propri diritti e a ottenere un risarcimento. La causa ha avuto esito positivo per l’illustratrice, che ora riceverà un indennizzo.

Il suo ‘Tortellino con ingredienti’ è stato preso e riprodotto senza il suo consenso. E così Cristina Cati, illustratrice bolognese, assistita dall’avvocata Lavinia Savini, vince una causa contro il colosso Ikea, che ora dovrà risarcirla. La vicenda – raccontata dal Corriere di Bologna – inizia nel 2021, quando una ragazza vede l’immagine affissa nel grande negozio Ikea di Casalecchio di Reno, vicino a Bologna. Segue Cati su Instagram e riconosce l’immagine, così scrive all’illustratrice per farle i complimenti. Cati però cade dalle nuvole, la riproduzione (e modifica) dell’immagine non era autorizzata in alcun modo. Del resto la ragazza che aveva segnalato l’immagine aveva già notato che nell’affissione non era riportato il nome dell’artista.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Illustrazione di un tortellino ‘rubata’. Vince la causa contro l’Ikea

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