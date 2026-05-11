Il vero lusso minimal passa da una semplice canotta
Un nuovo trend di lusso minimal si afferma attraverso un capo semplice come la canotta bianca in cotone a costine, con spalline larghe e vestibilità semi aderente, richiamando lo stile degli anni ’90. Questo modello, privo di dettagli e decorazioni, si sta imponendo come simbolo di eleganza essenziale. La sua versatilità e la semplicità ne fanno un elemento di stile che si distingue per la sua naturalezza.
N iente di più di una canotta bianca. Meglio se in cotone a costine, con spalline spesse, semi aderente, come quelle che andavano di moda negli anni ’90. Basta questo semplice top senza maniche a riscrivere gli outfit della Primavera Estate 2026. Al posto della classica t-shirt: un piccolo lusso quotidiano, dalle versioni luxury con micro logo portate in auge da brand come Prada e Loewe ai modelli low cost di H&M e Intimissimi. Come indossare la canotta bianca? Cinque look dai 20 ai 60 anni X Leggi anche › Il look del giorno, con la canotta sopra la T-shirt per seguire le ultime tendenze Canottiera goffa di “fantozziana” memoria, addio. Non c’è nulla di più chic di questo pezzo basic per affrontare il clima ballerino di stagione.🔗 Leggi su Iodonna.it
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