Il vero lusso minimal passa da una semplice canotta

Un nuovo trend di lusso minimal si afferma attraverso un capo semplice come la canotta bianca in cotone a costine, con spalline larghe e vestibilità semi aderente, richiamando lo stile degli anni ’90. Questo modello, privo di dettagli e decorazioni, si sta imponendo come simbolo di eleganza essenziale. La sua versatilità e la semplicità ne fanno un elemento di stile che si distingue per la sua naturalezza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

N iente di più di una canotta bianca. Meglio se in cotone a costine, con spalline spesse, semi aderente, come quelle che andavano di moda negli anni ’90. Basta questo semplice top senza maniche a riscrivere gli outfit della Primavera Estate 2026. Al posto della classica t-shirt: un piccolo lusso quotidiano, dalle versioni luxury con micro logo portate in auge da brand come Prada e Loewe ai modelli low cost di H&M e Intimissimi. Come indossare la canotta bianca? Cinque look dai 20 ai 60 anni X Leggi anche › Il look del giorno, con la canotta sopra la T-shirt per seguire le ultime tendenze Canottiera goffa di “fantozziana” memoria, addio. Non c’è nulla di più chic di questo pezzo basic per affrontare il clima ballerino di stagione.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il vero lusso minimal passa da una semplice canotta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: 1989 Studio Felpa Logo: stile minimal o semplice merch? Leggi anche: Allergie, il killer sottovalutato che in Fvg passa per un “semplice raffreddore”