Il verde acido sta conquistando i negozi e le vetrine di tutto il mondo, diventando il colore più cercato del momento. La scelta di questa tonalità da parte di una delle case di moda più note ha portato molti acquirenti a preferire capi e accessori in questa sfumatura. La popolarità di questa tonalità si riflette nelle vendite e nelle nuove collezioni di diversi marchi, confermando il suo ruolo come colore di tendenza.

Per quanto possa sembrare strana, quando Miuccia Prada scommette su una tonalità, è sicuro che diventi tendenza. Così è successo anche per il verde acido, nuance tutt’altro che immediata, ma che nei prossimi mesi vedremo ovunque. Sorge così spontanea la domanda: cosa acquistare per seguire la tendenza del momento? E come abbinare il verde della primavera estate 2026? Le ispirazioni arrivano tanto dalle passerelle quanto dai red carpet, come quello del Met Gala, dove sia Alexa Chung che Sarah Pidgeon lo hanno scelto per i propri look “a regola d’arte”. E così, tutto d’un tratto, è questo il colore sul quale investire per essere alla moda. Verde acido: le passerelle hanno scelto la nuance dell’estate.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il verde acido è il colore del momento: cosa acquistare per essere subito in tendenza

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