Il cobalto è il colore del momento | cosa acquistare per essere subito in tendenza

Il cobalto è diventato il colore di tendenza del momento, con molte proposte in negozio che puntano su questa tonalità intensa e vivace. Chi ha in programma uno shopping può optare facilmente per capi o accessori di colore cobalto, senza dover cercare troppo. La scelta è ampia e permette di aggiornare il guardaroba in modo semplice, senza dover investire in capi troppo costosi o complicati.

Shopping in programma? Non serve molto per essere alla moda, basta comprare qualcosa che sia cobalto. Non un blu qualsiasi, ma quel blu saturo, pieno, quasi elettrico che è stato intercettato ovunque sulle passerelle della primavera 2026. Dopo stagioni dominate da neutri rassicuranti e accenti più prevedibili, la moda vira improvvisamente verso u na tonalità che si fa notare, pur rimanendo minimal. Una primavera color cobalto. Il meccanismo, del resto, è sempre lo stesso. La tendenza parte dalle passerelle e si infiltra lentamente nei guardaroba. Da Celine a Loewe, passando per Fendi e Giorgio Armani, il cobalto è diventato una presenza costante nelle collezioni primavera estate 2026.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il cobalto è il colore del momento: cosa acquistare per essere subito in tendenza Leggi anche: Le celeb non hanno dubbi: il cobalto è il colore di tendenza del prossimo futuro Borsa verde, il colore di tendenza: come abbinarla in ogni lookLa borsa verde tra stile e funzionalità: un accessorio protagonista delle tendenze moda Primavera/Estate 2026.