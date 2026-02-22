I gatti? Sono praticamente perfetti lo dice la scienza

Uno studio rivela che i gatti sono considerati praticamente perfetti per il loro comportamento e le loro caratteristiche. La ricerca spiega che i felini aiutano a ridurre lo stress e migliorano il benessere delle persone che li accudiscono. Gli esperti hanno analizzato vari aspetti, come l’indipendenza e la capacità di adattarsi agli ambienti domestici. Questa scoperta rafforza l’interesse crescente verso i benefici dell’adozione dei gatti nelle case di tutto il mondo.

Il fascino dei felini ha smesso da tempo di essere un semplice tema per appassionati, diventando oggetto di rigorose indagini scientifiche. Sebbene in biologia il concetto di “perfezione” sia considerato improprio, i ricercatori concordano sul fatto che il gatto domestico rappresenti uno dei vertici dell’efficienza evolutiva. Una ricerca di ampio respiro, pubblicata sulla rivista Nature Ecology & Evolution, ha analizzato il DNA di resti archeologici provenienti da tre continenti, svelando come questi animali siano riusciti a conquistare il mondo senza quasi cambiare la propria natura. Lo studio, intitolato The palaeogenetics of cat dispersal in the ancient world, condotto da un team internazionale di genetisti tra cui Claudio Ottoni ed Eva-Maria Geigl, ha tracciato l’origine del gatto moderno. 🔗 Leggi su Cultweb.it

La scienza dice che i gatti miagolano più spesso agli uomini, ma non perché li preferiscono (tutt’altro)Uno studio recente rivela che i gatti miagolano più frequentemente agli uomini rispetto alle donne, ma non per una preferenza.

Harry Potter: 10 casting praticamente perfettiHarry Potter ha segnato un'epoca nel mondo dell'intrattenimento, grazie a una serie di interpretazioni che hanno dato vita ai personaggi della saga.

Naissance de la mécanique quantique (documentaire intégral)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il 17 febbraio è la Festa nazionale del Gatto, tutto su questi animali magici e affascinanti; Mewgenics - La recensione; Lascia il posto fisso per realizzare il suo sogno: Un negozio per gli amici a quattro zampe; Carnevale Ivrea, la folla saluta il Generale Gusta il giovedì grasso.

Gatti, 12 milioni nelle case degli italianiIn Italia si stima che oltre il 17% delle famiglie possieda almeno un gatto, uno degli animali da compagnia più amati ... sanihelp.it

I gatti sono intelligenti, affettuosi e selettivi: lo dice la scienzaSpesso i gatti vengono considerati come animali indipendenti e distaccati, tuttavia, diverse ricerche dimostrano che hanno una sorprendente intelligenza sociale e sono in grado di riconoscere e ... 105.net

I gatti hanno un udito estremamente sensibile, ereditato dai loro antenati selvatici, e proprio per questo sono molto esposti ai rumori forti e improvvisi. Ecco quali: https://kodmi.it/8yBsv - facebook.com facebook