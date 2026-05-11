Nel mondo del tennis, un problema crescente riguarda comportamenti maleducati e minacce rivolte ai giocatori, spesso collegati alle scommesse sportive. Questi episodi si verificano frequentemente durante le competizioni e contribuiscono a creare un ambiente teso. I ricavi generati dal betting rappresentano più della metà delle entrate dell’ATP, evidenziando quanto le scommesse influenzino il giro d’affari del circuito. La presenza di comportamenti scorretti e le implicazioni economiche sono al centro di numerose discussioni nel settore.

Il caso degli scommettitori-disturbatori continua a tenere banco agli Internazionali. Lorenzo Musetti, interrogato sul tema, ha utilizzato parole nette: "Succede non solo in Italia, ma in ogni parte del mondo. È un problema che esiste da diversi anni e che continuiamo a vedere, specialmente in alcuni match in cui è piuttosto evidente che ci siano persone del pubblico che hanno scommesso e che tifano per chi magari in quel momento non è il favorito di casa, oppure disturbano il gioco. L'unica cosa che possiamo fare è cercare di evitare queste persone. Sicuramente l'Atp deve fare qualcosa e predisporre misure di sicurezza che possano controllare meglio quello che succede sugli spalti, perché noi in campo non possiamo fare molto".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il tennis, i maleducati e il peso delle scommesse: il betting vale più della metà dei ricavi Atp

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