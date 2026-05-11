Un appello radiofonico lanciato da Irene cambia tutto per Cesare e l'uomo si fa vivo, mentre Concetta scatena la gelosia di Ciro nel suo ruolo di Venere. Le anticipazioni del 12 maggio della soap daily di Rai 1. La puntata de Il Paradiso delle Signore in onda martedì 12 maggio su Rai 1 porta avanti uno dei filoni più delicati di queste settimane, con la scomparsa di Cesare al centro della scena. Tra preoccupazioni crescenti e tentativi di fare chiarezza, i protagonisti si muovono tra lavoro e vita privata, cercando di gestire situazioni sempre più complesse e decisioni difficili. Scopriamo cosa accade nel dettaglio nel nuovo episodio della soap: le anticipazioni.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 12 maggio 2026: Cesare riappare, Concetta è una Venere

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Il Paradiso delle Signore anticipazioni 11-15 maggio: Cesare torna e nasconde un segreto pericoloso

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