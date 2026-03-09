Una notizia improvvisa ha sconvolto social e community online: Stephanie Buttermore, nota per il suo lavoro, è morta all’età di 36 anni. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando senza parole chi ha seguito la sua attività. Il decesso è avvenuto poco prima del suo matrimonio, senza che siano stati resi noti dettagli sulle cause.

Una notizia arrivata come un colpo secco, diffusa in poche ore tra social e community online: Stephanie Buttermore è morta improvvisamente a soli 36 anni. Lo choc è stato immediato, soprattutto tra chi la seguiva da anni e la considerava un punto di riferimento nel mondo del fitness e della divulgazione. L’annuncio è arrivato venerdì attraverso i canali social legati al compagno, lo YouTuber Jeff Nippard, con un messaggio carico di dolore. La comunicazione ha lasciato migliaia di follower senza parole, in un momento che avrebbe dovuto essere tutt’altro: la coppia, infatti, si sarebbe dovuta sposare a breve. Un annuncio che ha gelato i fan. Il team dello youtuber ha pubblicato su Instagram e YouTube un video accompagnato da un “annuncio importante”, diffuso, come spiegato nel post, con “profondo dolore”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ci ha lasciati così”. Morte improvvisa e shock, addio alla famosa: il dramma a poco dal matrimonio

