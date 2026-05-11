Il Napoli deve battere il Bologna per affrontare il futuro

Da ilnapolista.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera al Maradona, il Napoli affronta il Bologna con l’obiettivo di ottenere i tre punti necessari per qualificarsi matematicamente alla prossima Champions League. Una vittoria consentirebbe alla squadra partenopea di consolidare la propria posizione in classifica e di avvicinarsi alla fase finale della stagione. La sfida si presenta come un passaggio cruciale per il club, che punta a garantire il passaggio diretto alla massima competizione europea.

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C’è il Bologna tra il Napoli e il futuro. Servono i tre punti stasera al Maradona per assicurarsi la qualificazione aritmetica alla prossima Champions. A quel punto, Champions in tasca e anche secondo posto quasi sicuro, si apriranno le danze. Cioè si parlerà di quel che sta più a cuore ai tifosi: capire che cosa accadrà. Se Antonio Conte resterà o andrà via, pur se con un anno di contratto in tasca. In tutta onestà sembra davvero strano che Conte possa lasciare con un anno di contratto in tasca, ossia con circa otto milioni netti in banca. Gli allenatori non ne parlano ma i soldi sono una parte rilevante del loro lavoro perché i soldi sono anche una forma di riconoscimento delle tue capacità.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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