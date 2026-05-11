In questi giorni pre elettorali, si ha la sensazione di osservare uno scolaro pigro che prova a evitare l’impegno. La discussione pubblica si concentra su una domanda: si tratta di un’elezione normale o di un plebiscito? Un sacerdote ha espresso un forte avvertimento, sottolineando come il dibattito attuale nel contesto cittadino non favorisca il bene della Comunità. La scena politica sembra più un teatrino che un confronto costruttivo.

"In questi giorni pre elettorali, si ha la sensazione di avere davanti uno scolaro pigro che prova di fare, in una notte, quello che non ha fatto in tutto il semestre- sottolinea don Helmut Szeliga, parroco di San Giusto, sacerdote ’missionario’ in città - Già i nostri vecchi ci hanno avvertito di non fare le cose di furia. Facendo le cose all’ultimo momento si rischia di farle in modo superficiale, di non valutare abbastanza le sfumature dei problemi, lasciarsi incantare da quello che brilla e luccica di più ma, soprattutto, di non avere abbastanza tempo per pensare. Il pensare significa pesare, ponderare, esaminare le cose che è molto di più del cercare una soluzione immediata, collegare il bisogno all’azione o la richiesta alla risposta soddisfacente".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il monito di don Helmut: "Elezione o plebiscito?". Il teatrino cittadino: "non aiuta la Comunità"

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