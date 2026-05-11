Il mondo della cultura è in lutto è morto il co-curatore del Centro Studi Bassaniani

Da ferraratoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo culturale ferrarese si è stretto intorno alla scomparsa di Gianni Venturi, deceduto all’età di 88 anni. Venturi ha ricoperto il ruolo di co-curatore del Centro Studi Bassaniani a Ferrara e ha insegnato Dante presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Firenze, dove ha ricoperto anche la posizione di professore ordinario. La sua carriera si è sviluppata tra insegnamento e impegno nel settore degli studi letterari.

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Il mondo ferrarese della cultura è in lutto per la morte, a 88 anni, di Gianni Venturi. A Ferrara è stato co-curatore del Centro Studi Bassaniani, mentre in carriera ha insegnato Dante alla Facoltà di Lettere dell’Università di Firenze (dove è stato professore ordinario) ed è stato anche.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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