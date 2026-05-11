Il Mattino | Napoli Conte vuole il secondo posto | contro il Bologna sfida decisiva anche per il futuro
Il Napoli si prepara a sfidare il Bologna in una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per la corsa al secondo posto in classifica. L'allenatore ha sottolineato l'importanza di questa sfida, che potrebbe influenzare le scelte future della squadra. La partita arriva in un momento in cui i partenopei stanno cercando di consolidare la propria posizione in campionato, con l'obiettivo di garantirsi un piazzamento di rilievo.
"> La Champions League non basta. Antonio Conte vuole chiudere la stagione portando il Napoli al secondo posto, davanti ancora una volta alle grandi rivali del calcio italiano. È questa, secondo Pino Taormina su Il Mattino, la vera missione dell’allenatore azzurro alla vigilia della sfida contro il Bologna, partita che potrebbe certificare matematicamente il ritorno del club nell’élite europea. Secondo quanto racconta Pino Taormina su Il Mattino, Conte considera il secondo posto un obiettivo tutt’altro che banale. A gennaio, infatti, il Napoli sembrava lontanissimo dalle posizioni di vertice e il rischio di una stagione anonima appariva concreto.🔗 Leggi su Napolipiu.com
Napoli, confronto Conte-squadra e allenamenti anticipati
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