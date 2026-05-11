Il Maggio dei Libri al Museo regionale Accascina | tutti gli appuntamenti

Al Museo regionale Accascina si terranno tre eventi nel quadro del Maggio dei Libri. Il primo appuntamento è previsto per mercoledì 13 maggio alle ore 17. Durante queste occasioni, ci saranno incontri dedicati alla promozione della lettura e alla discussione culturale. Le iniziative si svolgeranno nel rispetto del calendario stabilito e coinvolgeranno vari relatori e partecipanti.

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Tre momenti di dialogo culturale al Museo regionale Accascina per il Maggio dei Libri. Si parte mercoledì 13 maggio, ore 17.00 con "Venti minuti di poesia": un reading essenziale e suggestivo che troverà casa nel silenzio millenario della Cripta. Un'occasione unica per riscoprire i nostri spazi.🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Pasqua e Pasquetta al Museo regionale Accascina: gli orari di apertura Leggi anche: Domenica al Museo regionale Accascina con ingresso gratuito Argomenti più discussi: Il Maggio dei Libri 2026; Il Maggio dei Libri: quattro incontri con autori e bestseller in Biblioteca A. Corghi: giovedì 7 maggio il primo appuntamento; Al via a Sorso Il Maggio dei Libri 2026: si parte l’8 maggio con Vindice Lecis e il suo Arbaree; Il Maggio dei Libri - Olimpiadi della Lettura 12 maggio. Arriva il Maggio dei Libri 2026: tra Sassari e Olbia tutti gli appuntamenti per presentare i libri di autori locali - x.com x.com Che la Forza sia con te il 4 maggio! Quale è stato il primo libro di Star Wars che hai mai letto? - Reddit reddit