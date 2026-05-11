Il Maggio dei Libri al Museo regionale Accascina | tutti gli appuntamenti
Al Museo regionale Accascina si terranno tre eventi nel quadro del Maggio dei Libri. Il primo appuntamento è previsto per mercoledì 13 maggio alle ore 17. Durante queste occasioni, ci saranno incontri dedicati alla promozione della lettura e alla discussione culturale. Le iniziative si svolgeranno nel rispetto del calendario stabilito e coinvolgeranno vari relatori e partecipanti.
Tre momenti di dialogo culturale al Museo regionale Accascina per il Maggio dei Libri. Si parte mercoledì 13 maggio, ore 17.00 con "Venti minuti di poesia": un reading essenziale e suggestivo che troverà casa nel silenzio millenario della Cripta. Un'occasione unica per riscoprire i nostri spazi.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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