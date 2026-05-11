Il gol miracoloso di Rashford regala al Barcellona il vantaggio nel Clasico

Da justcalcio.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo quarto d'ora del match, Marcus Rashford ha realizzato un calcio di punizione che ha portato il Barcellona in vantaggio nel Clasico. La rete è arrivata nei primi dieci minuti di gioco, contribuendo a mettere la squadra in una posizione favorevole per questa partita importante di LaLiga. La capolista si trova ora in vantaggio e si avvicina a un altro titolo nazionale consecutivo.

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2026-05-10 21:38:00 Breaking news: Marcus Rashford ha segnato un sublime calcio di punizione nei primi 10 minuti regalando al Barcellona un vantaggio iniziale a El Clasico e avvicinando la capolista LaLiga al secondo titolo consecutivo. Al Barça basta un punto per essere confermato campione della massima serie spagnola ed era sulla buona strada contro i suoi feroci rivali, il Real Madrid, grazie a un gol miracoloso del nazionale inglese. Ferran Torres è stato colpito da Antonio Rudiger al limite dell’area del Real Madrid appena nove minuti dopo l’inizio dello scontro al Camp Nou. Rashford si è fatto avanti e si è arricciato con un grido all’angolo superiore per non dare alcuna possibilità a Thibaut Courtois e dare alla squadra di Hansi Flick il vantaggio iniziale.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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