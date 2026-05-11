Il gol miracoloso di Rashford regala al Barcellona il vantaggio nel Clasico
Nel primo quarto d'ora del match, Marcus Rashford ha realizzato un calcio di punizione che ha portato il Barcellona in vantaggio nel Clasico. La rete è arrivata nei primi dieci minuti di gioco, contribuendo a mettere la squadra in una posizione favorevole per questa partita importante di LaLiga. La capolista si trova ora in vantaggio e si avvicina a un altro titolo nazionale consecutivo.
2026-05-10 21:38:00 Breaking news: Marcus Rashford ha segnato un sublime calcio di punizione nei primi 10 minuti regalando al Barcellona un vantaggio iniziale a El Clasico e avvicinando la capolista LaLiga al secondo titolo consecutivo. Al Barça basta un punto per essere confermato campione della massima serie spagnola ed era sulla buona strada contro i suoi feroci rivali, il Real Madrid, grazie a un gol miracoloso del nazionale inglese. Ferran Torres è stato colpito da Antonio Rudiger al limite dell’area del Real Madrid appena nove minuti dopo l’inizio dello scontro al Camp Nou. Rashford si è fatto avanti e si è arricciato con un grido all’angolo superiore per non dare alcuna possibilità a Thibaut Courtois e dare alla squadra di Hansi Flick il vantaggio iniziale.🔗 Leggi su Justcalcio.com
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