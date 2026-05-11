Il gol miracoloso di Rashford regala al Barcellona il vantaggio nel Clasico

Nel primo quarto d'ora del match, Marcus Rashford ha realizzato un calcio di punizione che ha portato il Barcellona in vantaggio nel Clasico. La rete è arrivata nei primi dieci minuti di gioco, contribuendo a mettere la squadra in una posizione favorevole per questa partita importante di LaLiga. La capolista si trova ora in vantaggio e si avvicina a un altro titolo nazionale consecutivo.

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