Rashford al Barcellona | il riscatto Manchester United è realtà?

Il Barcellona si avvicina all'acquisto di Marcus Rashford, considerato una priorità sia per l'allenatore che per il club. La trattativa è in fase avanzata e il riscatto dal Manchester United sembra prossimissimo. La società catalana ha mostrato un forte interesse per il giocatore e sta finalizzando gli ultimi dettagli per portarlo in blaugrana.

El Barça está muy cerca de quedarse con Marcus Rashford. Siempre ha sido una prioridad tanto para Flick como para el club, como hemos contado en estos meses. Il Barcellona valuta con decisione il destino di Marcus Rashford, attaccante che ha preso posto in blaugrana nel corso del 2025 in prestito. L'accordo originario prevedeva un diritto di riscatto stimato intorno ai 30 milioni di euro, offrendo al club spagnolo la possibilità di consolidare subito un elemento di grande livello senza intralciare il presente della squadra. Nel periodo estivo 2025 Rashford è arrivato in prestito al Barcellona con un meccanismo chiaro: opzione di acquisto a titolo definitivo fissata a circa 30 milioni di euro.