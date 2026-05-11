Il cronometro nel piatto | perché la stagionalità è l’ultima vera forma di risparmio
Nel supermercato, il calendario sembra scomparire. Gli scaffali sono pieni di prodotti provenienti da ogni parte del mondo, disponibili tutto l'anno senza rispettare le stagioni. Questa situazione ha portato a una modifica nelle abitudini di acquisto e consumo, eliminando i limiti temporali tradizionali e creando un mercato dove la stagionalità non è più un vincolo. La discussione sulla sostenibilità e sui costi legati a questa modalità di approvvigionamento si fa sempre più attuale.
Roma, 11 maggio 2026 – Nell’ era dell’abbondanza artificiale, il supermercato è diventato un luogo a-temporale, una sorta di bolla dove il calendario non esiste. Entrare nel reparto ortofrutta a gennaio e trovare fragole lucide o pomodori rossi ci dà l’illusione di un dominio tecnologico totale sulla natura, ma così non è. Questa “vittoria” è, in realtà, un disastroso errore di calcolo finanziario. La stagionalità alimentare non è un concetto romantico per nostalgici della vita bucolica, quanto piuttosto una variabile macroeconomica fondamentale che determina la qualità del nostro potere d’acquisto e l’efficienza dei mercati globali. Il miraggio del prezzo e il costo del petrolio.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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