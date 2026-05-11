Il cronometro nel piatto | perché la stagionalità è l’ultima vera forma di risparmio

Nel supermercato, il calendario sembra scomparire. Gli scaffali sono pieni di prodotti provenienti da ogni parte del mondo, disponibili tutto l'anno senza rispettare le stagioni. Questa situazione ha portato a una modifica nelle abitudini di acquisto e consumo, eliminando i limiti temporali tradizionali e creando un mercato dove la stagionalità non è più un vincolo. La discussione sulla sostenibilità e sui costi legati a questa modalità di approvvigionamento si fa sempre più attuale.

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Roma, 11 maggio 2026 – Nell’ era dell’abbondanza artificiale, il supermercato è diventato un luogo a-temporale, una sorta di bolla dove il calendario non esiste. Entrare nel reparto ortofrutta a gennaio e trovare fragole lucide o pomodori rossi ci dà l’illusione di un dominio tecnologico totale sulla natura, ma così non è. Questa “vittoria” è, in realtà, un disastroso errore di calcolo finanziario. La stagionalità alimentare non è un concetto romantico per nostalgici della vita bucolica, quanto piuttosto una variabile macroeconomica fondamentale che determina la qualità del nostro potere d’acquisto e l’efficienza dei mercati globali. Il miraggio del prezzo e il costo del petrolio.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il cronometro nel piatto: perché la stagionalità è l’ultima vera forma di risparmio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Caressa sullo stato di forma dell’Inter: «Il portiere fa la differenza vera con il Milan»Casemiro colpo a zero per l’Inter? Bomba dal Brasile e preciso scenario in vista di giugno. Leggi anche: L’ultima cena dello spettacolo: quando il piatto fa drammaturgia Si parla di: Migros, cibo consegnato per paghe da fame; Coppa del Mondo di paraciclismo a Montesilvano: date, percorsi, atleti e viabilità. Ho conteggiato i corridori con il maggior numero di podi complessivamente negli eventi di Cronometro Individuale più importanti dal 2012 a oggi (Giro d'Italia ??, Tour De France ??, Vuelta a España ??, Campionati del Mondo , Olimpiadi) reddit