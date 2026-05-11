Il colpo è stato scoperto solo alla chiusura dell’esposizione a San Benedetto del Tronto Polemiche per l’assenza di videosorveglianza
Durante la chiusura della mostra dedicata a Raffaella Carrà a San Benedetto del Tronto, è stato scoperto un furto di circa 20 mila euro. Il furto è stato rilevato solo alcuni giorni dopo, al termine dell’esposizione. La vicenda ha suscitato polemiche a causa dell’assenza di sistemi di videosorveglianza nell’area espositiva. Nessuna informazione è stata ancora resa nota sulle eventuali indagini in corso.
Un furto da 20mila euro alla mostra dedicata a Raffaella Carrà, scoperto solo dopo diversi giorni, nel giorno della chiusura. È il paradossale accadimento a San Benedetto del Tronto, dove è stata allestita un’esposizione temporanea per ricordare una delle artiste italiane più famose nel mondo. A mancare all’appello sono due cinture, cimeli appartenuti all'artista, che però non sono accessori qualunque: si tratta di elementi di Swarovski del valore di circa 10mila euro ciascuno. Un valore nominale elevato, certo, che però è infinitesimale rispetto al valore affettivo e celebrativo per oggetti appartenuti a Raffaella Carrà. L’intera collezione esposta appartiene a due collezionisti privati, che hanno deciso di prestare i loro cimeli alla mostra per far sì che tutti potessero goderne, almeno per qualche giorno.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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