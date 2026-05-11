Il colpo è stato scoperto solo alla chiusura dell’esposizione a San Benedetto del Tronto Polemiche per l’assenza di videosorveglianza

Durante la chiusura della mostra dedicata a Raffaella Carrà a San Benedetto del Tronto, è stato scoperto un furto di circa 20 mila euro. Il furto è stato rilevato solo alcuni giorni dopo, al termine dell’esposizione. La vicenda ha suscitato polemiche a causa dell’assenza di sistemi di videosorveglianza nell’area espositiva. Nessuna informazione è stata ancora resa nota sulle eventuali indagini in corso.

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Un furto da 20mila euro alla mostra dedicata a Raffaella Carrà, scoperto solo dopo diversi giorni, nel giorno della chiusura. È il paradossale accadimento a San Benedetto del Tronto, dove è stata allestita un’esposizione temporanea per ricordare una delle artiste italiane più famose nel mondo. A mancare all’appello sono due cinture, cimeli appartenuti all'artista, che però non sono accessori qualunque: si tratta di elementi di Swarovski del valore di circa 10mila euro ciascuno. Un valore nominale elevato, certo, che però è infinitesimale rispetto al valore affettivo e celebrativo per oggetti appartenuti a Raffaella Carrà. L’intera collezione esposta appartiene a due collezionisti privati, che hanno deciso di prestare i loro cimeli alla mostra per far sì che tutti potessero goderne, almeno per qualche giorno.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il colpo è stato scoperto solo alla chiusura dell’esposizione a San Benedetto del Tronto. Polemiche per l’assenza di videosorveglianza. ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Civitanova Marche-San Benedetto del Tronto: orari, tv, percorso, favoriti. Si chiude con il colpo di Milan? San Benedetto del Tronto: corsa alle firme per il sindacoA San Benedetto del Tronto si definiscono le liste per le elezioni comunali, con la scadenza per il deposito delle firme fissata tra il 24 e il 25... Argomenti più discussi: Raffaella Carrà, colpo grosso alla mostra: rubati i cimeli; La doppia telefonata: così i truffatori hanno isolato l’anziana; Furto alla mostra di Raffaella Carrà: sottratti cimeli per un valore di 20mila euro; San Benedetto del Tronto, vandali in azione al centro polisportivo dell'Agraria. La candidata Cameli: Un colpo diretto alla comunità. Necessario ripristinare rapidamente la struttura. Non tutti sanno che l'antisionismo, l'idea più antifascista di tutte, è un cardine del fascismo, che in questo si dimostrò anticipatore. E non è l'unica sorpresa. Ah. #FreeEitan x.com/Tonibaruch/sta… - x.com x.com Colpire il petto durante le campane alla Consacrazione? - Reddit reddit