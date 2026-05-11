Il Chelsea esplora un accordo con l’ex tecnico del Real Madrid
Il Chelsea avrebbe avviato trattative con l’ex tecnico del Real Madrid, Xabi Alonso, per un possibile incarico come allenatore. Secondo fonti vicine alla società, ci sarebbero stati contatti tra le parti per definire un accordo. Al momento, non sono stati resi noti dettagli specifici sulle trattative o sulle tempistiche. La notizia si aggiunge alle voci di mercato relative alla guida tecnica del club.
2026-05-11 21:30:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Secondo quanto riferito, il Chelsea ha preso contatti con Xabi Alonso per un accordo per diventare il loro nuovo allenatore. I Blues sono alla ricerca di un successore di Liam Rosenior, esonerato il mese scorso dopo la quinta sconfitta consecutiva in Premier League senza segnare un gol. Con l’allenatore ad interim Calum McFarlane al timone per la seconda volta in questa stagione, il Chelsea si è assicurato un posto nella finale di FA Cup di sabato contro il Manchester City, ma ha visto la serie senza vittorie in campionato allungarsi a sette partite dopo una sconfitta per 3-1 contro il Nottingham Forest e un pareggio per 1-1 contro il Liverpool.🔗 Leggi su Justcalcio.com
Notizie correlate
Il centrocampista del Chelsea affronta il discorso di trasferimento del Real Madrid, accenna al ritiro di Lionel Messi2026-03-23 18:19:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.
Cosa ha detto Enzo Fernandez? Dettagli completi su quante partite salterà il centrocampista del Chelsea, contratto e statistiche sui collegamenti di trasferimento del Real Madrid2026-04-03 16:34:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.