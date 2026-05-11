Il Chelsea esplora un accordo con l’ex tecnico del Real Madrid

Il Chelsea avrebbe avviato trattative con l’ex tecnico del Real Madrid, Xabi Alonso, per un possibile incarico come allenatore. Secondo fonti vicine alla società, ci sarebbero stati contatti tra le parti per definire un accordo. Al momento, non sono stati resi noti dettagli specifici sulle trattative o sulle tempistiche. La notizia si aggiunge alle voci di mercato relative alla guida tecnica del club.

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