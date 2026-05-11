Il Barcellona affossa il Real nel Clasico e vince la Liga | arriva l'esultanza anche di Luis Enrique

Il Barcellona ha sconfitto il Real Madrid nel match del Clasico disputato al Camp Nou, conquistando così il suo 29° titolo di campione di Spagna. La vittoria ha permesso alla squadra catalana di superare i rivali e di assicurarsi matematicamente il primo posto in classifica. Durante l'incontro, i giocatori del Barcellona sono esplosi in festeggiamenti, tra cui anche Luis Enrique, allenatore della squadra.

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