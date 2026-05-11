Il Barcellona affossa il Real nel Clasico e vince la Liga | arriva l'esultanza anche di Luis Enrique

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Barcellona ha sconfitto il Real Madrid nel match del Clasico disputato al Camp Nou, conquistando così il suo 29° titolo di campione di Spagna. La vittoria ha permesso alla squadra catalana di superare i rivali e di assicurarsi matematicamente il primo posto in classifica. Durante l'incontro, i giocatori del Barcellona sono esplosi in festeggiamenti, tra cui anche Luis Enrique, allenatore della squadra.

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Il Barcellona ha vinto il suo 29° titolo di Campione di Spagna nella notte più bella, battendo il Real Madrid nel Clasico, al Camp Nou. Una partita che era anche nei pensieri di un grande ex, Luis Enrique che subito dopo la fine di PSG-Brest, in contemporanea non ha perso tempo a chiederne l'esito: esultando.🔗 Leggi su Fanpage.it

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