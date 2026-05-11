I Visconti e l' enigma dei tarocchi | significati e labirinti degli arcani maggiori

Nel Quattrocento, il castello di Porta Giovia, noto oggi come Castello Sforzesco, fu ampliato sotto la guida di Filippo Maria Visconti, figura politica di grande rilievo e carattere complesso. In questo periodo nacquero anche i primi esempi di carte da gioco chiamate inizialmente Trionfi, che nel tempo si evolvettero nei tarocchi. Questi giochi di carte sono legati a simbolismi e significati che ancora oggi suscitano curiosità e interpretazioni.

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