I contratti pirata tolgono quasi 3mila euro all' anno i sindacati e gli imprenditori si alleano per combatterli
Le parti sociali hanno deciso di unire le forze per contrastare i contratti pirata, che si stima causino una perdita di circa 3.000 euro all’anno per ciascun lavoratore. Questa collaborazione tra rappresentanti dei lavoratori e imprenditori si propone di affrontare il fenomeno, che riguarda contratti non regolari o irregolari nel settore. L’obiettivo è mettere in atto misure condivise per tutelare i diritti e le condizioni di chi lavora.
Un'alleanza tra sindacati e imprenditori, con l'obbiettivo di combattere insieme i contratti “pirata”. Stamattina, nella sede udinese della Cisl, si sono riuniti i rappresentanti di Cisl, Confindustria Alto Adriatico, Confindustria Udine, Confcommercio Udine, Confartigianato Fvg, Cna Fvg e.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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