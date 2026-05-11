I contratti pirata tolgono quasi 3mila euro all' anno i sindacati e gli imprenditori si alleano per combatterli

Le parti sociali hanno deciso di unire le forze per contrastare i contratti pirata, che si stima causino una perdita di circa 3.000 euro all’anno per ciascun lavoratore. Questa collaborazione tra rappresentanti dei lavoratori e imprenditori si propone di affrontare il fenomeno, che riguarda contratti non regolari o irregolari nel settore. L’obiettivo è mettere in atto misure condivise per tutelare i diritti e le condizioni di chi lavora.

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