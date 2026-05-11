I comuni di Padova e provincia chiedono il biglietto unico regionale

I comuni di Padova e alcuni di quelli della provincia hanno approvato mozioni per chiedere l’introduzione di un biglietto regionale unico per il trasporto pubblico. La richiesta riguarda l’adozione di un titolo di viaggio valido su tutta la regione, semplificando l’accesso ai mezzi pubblici per i cittadini. La proposta è stata approvata nelle ultime riunioni amministrative, con l’obiettivo di uniformare i sistemi di bigliettazione.

Il comune di Padova e altre Amministrazioni comunali della provincia hanno approvato una serie di mozioni per chiedere l’introduzione del biglietto regionale unico per il trasporto pubblico. I primi Comuni ad aderire sono stati Vigodarzere il 23 gennaio, e Padova, il 25 marzo. Successivamente, si.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Trasporto pubblico in Umbria, verso il biglietto unico regionale con aumento: Perugia detta le condizioni

Piano Paesaggistico Regionale, il sistema informativo della Provincia a servizio dei ComuniTempo di lettura: 2 minutiIl Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha presieduto una riunione di Sindaci e tecnici dei Comuni in...

Argomenti più discussi: Infrastrutture, oltre 5 milioni in arrivo per i Comuni padovani; Padova e Comuni della provincia chiedono un biglietto unico per trasporto pubblico veneto; Grande Vicenza, sindaci e Provincia insieme sul trasporto pubblico; 1° maggio 2026: Villa Beatrice d'Este riapre con MUSeuM.

Vediamo come va il 24 maggio ma il Veneto sta diventando scalabile Se arriverà Venezia i comuni amministrati dal centro sinistra diventano tanti. Venezia, Padova, Verona, Vicenza.....mancherebbero Belluno e Rovigo, Treviso (dove, in una mare di si, del V x.com

Il vostro programma per Milano per i prossimi anni reddit

I comuni di Padova e provincia chiedono il biglietto unico regionaleUndici Amministrazioni comunali hanno approvato le mozioni per chiedere l’integrazione tariffaria del trasporto pubblico. Lo scopo è ridurre i costi degli abbonamenti, semplificare gli spostamenti tra ... padovaoggi.it