Questa sera, lunedì 11 maggio 2026, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la quarta puntata de I Cesaroni – Il ritorno, la nuova stagione della serie tv cult diretta da Claudio Amendola che torna in onda con la settima stagione (la sesta fu trasmessa nel 2014). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Per evitare il pignoramento, Livia chiama in causa zia Teresa e organizza un finto matrimonio, con Stefania a orchestrare. Marta e Olmo cercano un linguaggio comune tra pudori e slanci. In cucina, Virginia affronta una prova decisiva cucinando per Diana Canà, mentre Marco custodisce un segreto che confida solo a Walter. Tra maschere e confessioni, la famiglia testa una nuova rotta.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - I Cesaroni – Il ritorno: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

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