I ca*** suoi GF Vip Adriana Volpe furiosa | cose pesanti sull’ex marito e Francesca Manzini

Durante la notte, l’atmosfera nella Casa del Grande Fratello Vip 2026 è diventata più tesa. Adriana Volpe si è lasciata andare a parole dure nei confronti dell’ex marito e di Francesca Manzini, usando espressioni forti e offensive. La discussione si è protratta, coinvolgendo altri coinquilini e creando un clima di grande agitazione. La concorrente ha espresso parole pesanti, facendo salire ulteriormente la tensione all’interno della casa.

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Nel corso della notte, però, il clima nella Casa del Grande Fratello Vip 2026 si è ulteriormente surriscaldato. Dopo il duro faccia a faccia in diretta tra Adriana Volpe e Francesca Manzini, la conduttrice si è lasciata andare a uno sfogo in giardino insieme ad Alessandra Mussolini e Antonella Elia. Un momento che molti utenti sui social hanno interpretato come il vero retroscena della tensione esplosa tra le due gieffine. Adriana, visibilmente provata, avrebbe infatti confidato alle compagne di avventura di aver compreso perfettamente dove Francesca volesse arrivare con certe domande e alcune allusioni fatte negli ultimi giorni. “Io so dove voleva andare a parare”, ha detto la Volpe parlando con Mussolini ed Elia.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: GF Vip, Francesca Manzini esplode contro Adriana Volpe: “Sei perfida e subdola” GF VIP, Francesca Manzini ad Adriana Volpe: “Tutti voi non mi rivolgete parola”Al centro dell’attenzione mediatica torna ancora una volta il Grande Fratello Vip, reality che continua a generare discussioni accese sia dentro che... Argomenti più discussi: Grande Fratello Vip, le pagelle: Alessandra Mussolini e Antonella Elia complici (8), Adriana Volpe comodino (5), Todaro calcolatore (7); Gf Vip, Selvaggia Lucarelli: Adriana Volpe la comodina della casa; Esplode la tensione al GF Vip, Alessandra Mussolini stufa di Francesca Manzini: Falsona, litighi per le clip; Grande Fratello Vip 2026: puntate, cast concorrenti e quando finisce. Jonita S Anderson - Results on X | Live Posts & Updates - x.com x.com