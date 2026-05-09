Nella Casa del Grande Fratello Vip, il clima rimane molto teso dopo un confronto tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia. L’attenzione si è spostata su un nuovo scontro tra Francesca Manzini e Adriana Volpe, con l’attrice che ha accusato la conduttrice di essere “perfida e subdola”. La discussione ha attirato l’interesse di pubblico e social, contribuendo a mantenere alta la tensione tra i concorrenti.

Nella Casa del Grande Fratello Vip il clima continua a essere tesissimo. Dopo il duro faccia a faccia tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia, l’attenzione della puntata si è spostata su un altro confronto che ha immediatamente infiammato pubblico e social. Protagoniste dello scontro sono state Adriana Volpe e Francesca Manzini, ormai sempre più distanti all’interno della Casa. Tra accuse, frecciate e parole pesanti, il confronto è degenerato in pochi minuti. Adriana Volpe sotto attacco nella Casa. Durante la diretta, Ilary Blasi ha mostrato una clip riassuntiva con i momenti più tesi vissuti dalle due concorrenti negli ultimi giorni. Un filmato che ha acceso ulteriormente gli animi.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - GF Vip, Francesca Manzini esplode contro Adriana Volpe: “Sei perfida e subdola”

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