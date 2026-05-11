Huawei sta lavorando allo sviluppo di sistemi che permettono di utilizzare i fari delle auto per proiettare immagini e contenuti multimediali. Questi dispositivi sono pensati per trasformare i fari in schermi in grado di mostrare film o giochi, offrendo nuove possibilità di intrattenimento all’interno dei veicoli. Al momento, l'azienda sta portando avanti progetti in questa direzione, senza ancora dettagli sulle tempistiche di lancio o sulle caratteristiche tecniche specifiche.

In teoria, doveva essere una Casa americana a trovare la soluzione per godersi un film all'aperto: il drive-in è un'invenzione a stelle e strisce e ancora oggi ce ne sono circa 300 attivi nel Paese. Invece, ci sono arrivati i cinesi trasformando l’auto in una sorta di proiettore per una sala cinematografica all’aperto, grazie all'adozione di proiettori digitali ad altissima risoluzione. Con fari da due megapixel si possono proiettare contenuti video su qualsiasi parete o superficie esterna, offrendo immagini fino a 100 pollici. È un dispositivo da utilizzare a veicolo fermo, magari in un campeggio o in un ambiente idoneo: al buio completo può trattarsi di un’esperienza di buon livello, considerando che la tecnologia Dlp (Digital Light Processing) è ancora in fase di sviluppo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Huawei, i fari delle auto per crearsi il proprio drive-in

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