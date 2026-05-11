Hantavirus terminata l' evacuazione della Mv Hondius a Tenerife
L’evacuazione dei passeggeri e dell’equipaggio dalla nave MV Hondius a Tenerife si è conclusa con successo. L’operazione, iniziata in precedenza, ha portato alla messa in sicurezza di tutte le persone presenti a bordo. La nave, che si trovava nelle acque dell’isola, è stata evacuata dopo che sono stati riscontrati casi di Hantavirus tra i presenti. Nessun dettaglio sulle modalità specifiche dell’intervento è stato comunicato.
“ Missione compiuta. L’operazione” di evacuazione di crocieristi ed equipaggio dalla MV Hondius “è terminata con successo “. Lo ha detto la ministra della Salute spagnola Monica Garcia in un punto stampa a Tenerife. Garcia ha riferito che tra ieri e oggi sono state evacuate 125 persone provenienti da 23 Paesi che sono state già rimpatriate o sono ora in viaggio. La MV Hondius “è salpata intorno alle 19”, ora locale, ha detto la ministra, affermando che due medici sono rimasti a bordo della nave che si sta dirigendo verso Rotterdam. Ieri sono state evacuate 94 persone con 8 voli. Oggi sono state evacuate oltre 20 persone con due voli dai Paesi Bassi.🔗 Leggi su Lapresse.it
Notizie correlate
Hantavirus a Tenerife: evacuazione di 150 passeggeri dalla nave MV Hondius? Punti chiave Chi è lo YouTuber turco accusato di aver violato la quarantena? Come sono intervenuti i paracadutisti medici nell'isola remota di...
Hantavirus, domani a Tenerife lo sbarco della nave Mv Hondius: dall'esercito ai cinque aerei per l'evacuazione, come avverràTutto pronto a Tenerife per l'arrivo della nave crociera antartica Mv Hondius, che domani mattina sarà al largo del porto di Granadilla per lo sbarco...
Si parla di: Hantavirus, Rezza: Quattro italiani asintomatici. Cinque francesi rimpatriati con volo sanitario; Nave dell’hantavirus, conclusa a Tenerife l’odissea dei passeggeri della Hondius.
L'evacuazione è terminata. La Hondius è salpata per i Paesi Bassi. La circolare del Ministero della Salute italiano prevede una quarantena fiduciaria per sei settimane in caso di comparsa dei sintomi. #ANSA facebook
L'evacuazione è terminata. La Hondius è salpata per i Paesi Bassi. La circolare del Ministero della Salute italiano prevede una quarantena fiduciaria per sei settimane in caso di comparsa dei sintomi. #ANSA x.com
I paracadutisti britannici atterrano su Tristan da Cunha per un presunto caso di hantavirus reddit
Hantavirus, terminata l'evacuazione della Mv Hondius a Tenerife(LaPresse) Missione compiuta. L'operazione di evacuazione di crocieristi ed equipaggio dalla MV Hondius è terminata con successo. Lo ha detto ... stream24.ilsole24ore.com