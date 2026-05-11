Hantavirus terminata l' evacuazione della Mv Hondius a Tenerife

L’evacuazione dei passeggeri e dell’equipaggio dalla nave MV Hondius a Tenerife si è conclusa con successo. L’operazione, iniziata in precedenza, ha portato alla messa in sicurezza di tutte le persone presenti a bordo. La nave, che si trovava nelle acque dell’isola, è stata evacuata dopo che sono stati riscontrati casi di Hantavirus tra i presenti. Nessun dettaglio sulle modalità specifiche dell’intervento è stato comunicato.

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