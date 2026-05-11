È stata pubblicata la prima sequenza genetica completa della variante Andes dell'hantavirus, isolata da un paziente in Svizzera. La sequenza rivela dettagli sulla composizione genetica del virus e aiuta a comprendere meglio la sua origine e la sua evoluzione. Questa scoperta rappresenta un passo importante nello studio delle caratteristiche di questa variante, che può causare forme di malattia più o meno gravi.

L'hantavirus ha ora un?identità genetica definita. La pubblicazione della prima sequenza completa della variante Andes, isolata da un paziente svizzero e condivisa sulla.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Hantavirus, ecco come è fatto: prima sequenza genetica della variante Andes. «Spiega origine ed evoluzione»

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