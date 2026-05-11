Hantavirus | primi casi di ex-passeggeri positivi in Francia e negli Stati Uniti

Dopo l’arrivo della nave MV Hondius, coinvolta in un focolaio di Hantavirus, sono stati segnalati i primi casi di ex-passeggeri risultati positivi in Francia e negli Stati Uniti. Le autorità hanno avviato le procedure di monitoraggio, isolamento e rimpatrio per le persone che erano a bordo e che potrebbero essere state esposte al virus. La situazione ha generato attenzione nei diversi paesi coinvolti, mentre si prosegue con le misure di sicurezza.

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Con l’attracco della nave MV Hondius, a bordo della quale è scoppiato il famigerato focolaio di Hantavirus, è iniziata per molti Paesi la delicata procedura di rimpatrio e isolamento dei passeggeri esposti al virus. Nella giornata di oggi sono infatti almeno due i nuovi casi di contagio, entrambi riguardanti due sfortunati passeggeri della nave da crociera. Primo casi negli Stati Uniti e in Francia. Il Dipartimento della Salute degli Stati Uniti ha annunciato oggi che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave è risultato leggermente positivo, mentre un altro presenta lievi sintomi. I passeggeri d’oltreoceano erano stati trasferiti all’aeroporto Eppley di Omaha, in Nebraska, accolti da ambulanze e veicoli sanitari direttamente sulla pista.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Hantavirus: primi casi di ex-passeggeri positivi in Francia e negli Stati Uniti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate WizzAir arriva negli Stati Uniti: quando partiranno i primi voli low-cost verso gli USAWizzAir, la nota compagnia aerea low-cost con sede in Ungheria, è pronta ad andare alla conquista degli Stati Uniti: ecco quando partiranno i suoi... Approvata negli Stati Uniti la prima terapia genica per la sordità: “Miglioramenti nell’80% dei casi testati”In uno studio clinico su 24 pazienti pediatrici affetti da una specifica forma di sordità genetica la nuova terapia ha prodotto un miglioramento... Argomenti più discussi: Hantavirus: cosa sappiamo sul virus che ha contagiato i passeggeri di una nave olandese; Hantavirus: cosa c’è da sapere; Hantavirus, sotto sorveglianza 4 residenti in Italia. Inglesi in quarantena subito dopo lo sbarco; Hantavirus, il virus che torna a preoccupare. Il Dipartimento della Salute e dei Servizi umani degli Stati Uniti ha dichiarato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall’hantavirus è risultato leggermente positivo. x.com Il pubblico merita di sapere: un professore di Harvard afferma che la comunicazione ufficiale contraddice la scienza dell'hantavirus reddit Hantavirus: primi casi di ex-passeggeri positivi in Francia e negli Stati UnitiMentre si conclude l'evacuazione della nave Hondius, in Francia e negli Stati Uniti si registrano le prime infezioni da hantavirus di alcuni passeggeri (tutti in isolamento). Il rischio contagio riman ... panorama.it