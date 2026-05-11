Hantavirus | primi casi di ex-passeggeri positivi in Francia e negli Stati Uniti
Dopo l’arrivo della nave MV Hondius, coinvolta in un focolaio di Hantavirus, sono stati segnalati i primi casi di ex-passeggeri risultati positivi in Francia e negli Stati Uniti. Le autorità hanno avviato le procedure di monitoraggio, isolamento e rimpatrio per le persone che erano a bordo e che potrebbero essere state esposte al virus. La situazione ha generato attenzione nei diversi paesi coinvolti, mentre si prosegue con le misure di sicurezza.
Con l’attracco della nave MV Hondius, a bordo della quale è scoppiato il famigerato focolaio di Hantavirus, è iniziata per molti Paesi la delicata procedura di rimpatrio e isolamento dei passeggeri esposti al virus. Nella giornata di oggi sono infatti almeno due i nuovi casi di contagio, entrambi riguardanti due sfortunati passeggeri della nave da crociera. Primo casi negli Stati Uniti e in Francia. Il Dipartimento della Salute degli Stati Uniti ha annunciato oggi che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave è risultato leggermente positivo, mentre un altro presenta lievi sintomi. I passeggeri d’oltreoceano erano stati trasferiti all’aeroporto Eppley di Omaha, in Nebraska, accolti da ambulanze e veicoli sanitari direttamente sulla pista.🔗 Leggi su Panorama.it
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