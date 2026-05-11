Un recente focolaio di Hantavirus ha coinvolto un numero limitato di casi, ma ha richiamato l’attenzione sull’importanza di monitorare e prevenire questa malattia. I dati raccolti e le tecnologie disponibili giocano un ruolo fondamentale nel rilevare tempestivamente eventuali nuovi focolai. Sebbene la situazione attuale sia sotto controllo, le autorità sanitarie sottolineano la necessità di mantenere alta la vigilanza per evitare diffusioni future.

Il focolaio di Hantavirus “ è una situazione ben circoscritta, ma è anche un monito che riporta la memoria indietro negli anni e ci dice che non possiamo abbassare la guardia. Sappiamo che una nuova pandemia arriverà, ma dove e quando non lo sappiamo”. L’avvertimento arriva da Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, a margine dell’incontro ‘Innovazione e produzione di valore’ nel sito Bayer di Garbagnate Milanese. Risposte veloci a problemi globali . “Le aziende sono sempre al lavoro con ricerca e sviluppo e l’attenzione sulle patologie infettive è sempre molto alta. Abbiamo scienza, tecnologie e dati per dare risposte molto veloci a problemi che possono emergere in tempi rapidissimi per effetto della circolazione delle persone su scala mondiale”, ha aggiunto Cattani.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hantavirus, perché i dati e la tecnologia saranno decisivi per prevenire nuovi focolai

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Sul @ilfoglio_it non è ancora comparsa la notizia che Milei accusa hantavirus e OMS di attentare alla sovranità del paese. Sapete perché? OMS ha chiesto di vedere i dati raccolti, non può farlo direttamente perché Argentina è uscita da OMS. x.com

Ciao ragazzi, sembra che il Hantavirus sia stata colpa mia. Scusate per questo :/ reddit

L’hantavirus ha fino a 50 giorni di incubazione, i sintomi sono molto vaghi all’inizio. Non ci sono cure e non c’è neanche un vaccino: così Burioni a Che Tempo che FaBurioni spiega l'hantavirus a Che Tempo che Fa: mortalità sopra il 30%, nessuna cura e quarantena di 50 giorni. ilfattoquotidiano.it