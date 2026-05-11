Hantavirus Moderna a +6,22% al Nasdaq

Moderna registra un rialzo del 6,22% al Nasdaq, tra i titoli farmaceutici più performanti della giornata. La salita segue l’andamento positivo di altri titoli del settore, mentre gli investitori monitorano attentamente le notizie sulla diffusione dell’hantavirus. La società ha recentemente comunicato risultati di ricerca e aggiornamenti sulla produzione, senza tuttavia fornire dettagli specifici sui nuovi sviluppi clinici o commerciali.

WASHINGTON, MAY 11 – Moderna è in grande spolvero al Nasdaq, tra i titoli farmaceutici che più stanno beneficiando della valutazione degli investitori su quale azienda sia meglio posizionata per affrontare un’epidemia di hantavirus: la società, che ha sviluppato uno dei principali ”vaccini” contro il Covid-19, sale del 6,22%, a 57,73 dollari. La compagnia ha.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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