In Italia sono stati segnalati alcuni casi di Hantavirus, tra cui un episodio a Firenze relativo a una donna. I medici locali sottolineano l’importanza di diffondere informazioni accurate e di adottare misure di prevenzione, evitando così inutili preoccupazioni. La comunicazione corretta su questa malattia, che può essere trasmessa attraverso il contatto con roditori infetti, è considerata fondamentale per gestire la situazione senza generare allarmismo.

L’attenzione attorno ai casi di Hantavirus registrati in Italia, tra cui quello che riguarda una donna fiorentina, riporta al centro del dibattito sanitario la necessità di una comunicazione chiara e priva di allarmismi. A intervenire è l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Firenze, che invita la popolazione a mantenere la calma e a inquadrare correttamente il rischio. “Parlare oggi di Hantavirus significa fare informazione corretta su un’infezione rara, evitando sia allarmismi sia sottovalutazioni. Il rischio per la popolazione generale resta basso”, sottolinea l’Ordine, che richiama l’attenzione sull’importanza di una lettura equilibrata dei casi segnalati.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Hantavirus, i medici di Firenze: “Informazione corretta e prevenzione, nessun allarmismo”

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