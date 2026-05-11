Un'auto d'epoca è finita in una scarpata in un campetto, a seguito di un guasto ai freni. L'incidente si è verificato in un'area privata, dove il veicolo ha superato il margine della strada e si è fermato nella scarpata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza al conducente, che ha riportato ferite e si trova sotto osservazione. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente e sulle condizioni di salute del ferito.

? Domande chiave Come ha fatto l'auto a superare il margine della strada?. Quali sono le reali condizioni di salute del conducente ferito?. Perché la manutenzione del veicolo storico è ora sotto accusa?. Cosa hanno scoperto i vigili del fuoco nel campetto della parrocchia?.? In Breve Incidente avvenuto alle ore 22:30 del 10 maggio 2026 in via dello Scoglio.. Soccorso del 118 per il conducente ferito con condizioni cliniche non gravi.. Vigili del Fuoco intervenuti per mettere in sicurezza il campetto della parrocchia.. Accertamenti tecnici in corso sulla manutenzione del veicolo storico coinvolto.. Un’auto d’epoca ha precipitato in una scarpata finendo nel campetto della parrocchia in via dello Scoglio alle ore 22:30 di ieri, 10 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guasto ai freni: auto d’epoca finisce in una scarpata nel campetto

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