Negli ultimi giorni, il caso di Garlasco è tornato a essere al centro dell’attenzione mediatica. Durante un momento di condivisione sui social, una nota professionista ha accidentalmente invertito la fotocamera del cellulare, rivelando chi si trovava accanto a lei. La scena, ripresa in modo imprevisto, ha attirato l’attenzione di chi seguiva la diretta. La notizia si aggiunge alle numerose vicende che negli ultimi tempi hanno coinvolto il caso.

Negli ultimi giorni il caso di Garlasco è tornato ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica. La nuova indagine che vede coinvolto Andrea Sempio ha riacceso il dibattito attorno al delitto di Chiara Poggi, avvenuto nell’agosto del 2007 nella villetta di via Pascoli. Tra intercettazioni, nuove consulenze tecniche, presunte impronte e indiscrezioni investigative, la vicenda continua a dividere opinione pubblica ed esperti, alimentando un clima di tensione che ormai dura da quasi vent’anni. In televisione e sui social si moltiplicano confronti, ricostruzioni e scontri tra legali, giornalisti e criminologi. Da una parte c’è chi ritiene...🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Argomenti più discussi: Roberta Bruzzone e gli audio di Garlasco, perché per la criminologa l'interpretazione non è univoca; Video quarto grado: guarda gli ultimi video e notizie; Guardate chi c'è con lei. Garlasco, Roberta Bruzzone inverte per errore la fotocamera del cellulare ed ecco chi spunta; Roberta Bruzzone contro Salvo Sottile: procederò per diffamazione aggravata.

#Garlasco , Roberta Bruzzone in live con Fanpage.it: Intercettazione di S... youtu.be/tpFZjIXWYZg?is… via @YouTube Non solo lei guardate chi c’è in compagnia di Abbruzzone - x.com x.com