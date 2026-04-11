Nel caso della ricina a Pietracatella, la criminologa Roberta Bruzzone ha commentato gli sviluppi delle indagini, evidenziando alcune responsabilità e criticando le persone coinvolte. La sua analisi si basa sugli aspetti emersi finora, senza formulare ipotesi non supportate dai fatti. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, con attenzione particolare alle modalità con cui sono state condotte le indagini e alle persone coinvolte nel procedimento.

Nel caso ricina di Pietracatella, Roberta Bruzzone analizza cosa è successo e solleva dubbi precisi su chi incolpa davvero. La polemica cresce mentre la verità resta incerta. Il caso di Pietracatella continua ad alimentare gossip, dubbi e una polemica che si allarga ogni giorno di più. A scuotere l’opinione pubblica è la tragedia che ha coinvolto Antonella De Ielsi e la figlia Sara Di Vita, morte dopo un presunto avvelenamento da ricina tra il 23 e il 24 dicembre. Da allora, cosa è successo in quelle ore resta una domanda centrale, mentre la verità appare ancora lontana e piena di zone d’ombra. Al centro dell’attenzione c’è Gianni Di Vita, marito di Antonella De Ielsi e padre di Sara Di Vita, unico sopravvissuto alla vicenda. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Caso ricina, Roberta Bruzzone indica responsabilità: ecco chi finisce nel mirino!

Ricina nel cibo, Roberta Bruzzone ipotizza la "vendetta di chi aveva accesso all'abitazione"Roberta Bruzzone solleva sospetti sulle persone più vicine alla madre e la figlia avvelenate a Natale.

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Caso ricina, Roberta Bruzzone indica responsabilità: ecco chi finisce nel mirino!

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Avvelenate madre e figlia a Pietracatella, i dubbi di Roberta Bruzzone: «Non è accidentale»Si infittisce il mistero attorno alla morte di una madre e di sua figlia a Pietracatella, in provincia di Campobasso, entrambe decedute a seguito di un avvelenamento da ricina. Un caso che ... ilmattino.it

Roberta Bruzzone torna a parlare dei misteriosi audio che potrebbero riscrive il racconto del delitto di Garlasco. La criminologa a Quarto Grado ha risposto alle domande di Gianluigi Nuzzi, spiegando che si tratta di audio che configurano una serie di reati e ch - facebook.com facebook

Rai Play ha introdotto la classificazione dei contenuti. Alcuni esempi: #NellaMenteDiNarciso di Roberta Bruzzone è consigliato a bambini accompagnati #MareFuori è consigliato al pubblico adulto Mentre #ImmaTataranni presenta consigli di vision x.com