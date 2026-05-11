Durante una trasmissione televisiva, la criminologa ha accidentalmente invertito la fotocamera del cellulare, rivelando una persona presente con lei. La scena ha attirato l’attenzione del pubblico, che ha osservato la figura rimasta silenziosa. Nel frattempo, il caso di Garlasco ha ripreso a essere al centro dell’attenzione mediatica, con particolare riferimento alla riapertura di un’indagine riguardante un nuovo coinvolgimento nel delitto avvenuto nel 2007.

Il caso di Garlasco è tornato in questi giorni al centro del dibattito pubblico dopo la riapertura dell’attenzione mediatica legata alla nuova indagine che coinvolge Andrea Sempio, nell’ambito dell’omicidio di Chiara Poggi avvenuto nell’agosto 2007. Tra aggiornamenti investigativi, analisi tecniche e ricostruzioni televisive, la vicenda continua a generare confronto e divisioni. In questo contesto è intervenuta più volte anche la criminologa Roberta Bruzzone, che ha espresso posizioni critiche sulla nuova pista investigativa. Durante un collegamento video, però, un episodio tecnico ha alimentato ulteriori reazioni sui social. Roberta Bruzzone in diretta: l’errore tecnico durante il collegamento.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Guardate chi c’è con lei”. Garlasco, Roberta Bruzzone inverte per errore la fotocamera del cellulare ed ecco chi spunta: pubblico gelato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

“Guardate chi c’è con lei”. Garlasco, Roberta Bruzzone inverte per errore la fotocamera del cellulare ed ecco chi spuntaNegli ultimi giorni il caso di Garlasco è tornato ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica.

Garlasco, la bomba di Roberta Bruzzone: “Loro coinvolti. Chi ha tutto in mano”Il delitto di Garlasco continua a rappresentare uno dei casi più discussi e controversi della cronaca italiana.

Argomenti più discussi: Roberta Bruzzone e gli audio di Garlasco, perché per la criminologa l'interpretazione non è univoca; Video quarto grado: guarda gli ultimi video e notizie; Guardate chi c'è con lei. Garlasco, Roberta Bruzzone inverte per errore la fotocamera del cellulare ed ecco chi spunta; Roberta Bruzzone contro Salvo Sottile: procederò per diffamazione aggravata.

#Garlasco , Roberta Bruzzone in live con Fanpage.it: Intercettazione di S... youtu.be/tpFZjIXWYZg?is… via @YouTube Non solo lei guardate chi c’è in compagnia di Abbruzzone - x.com x.com