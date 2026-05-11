Grosseto uomo trovato morto a Barbanella | sangue in casa e indagini aperte

Un uomo è stato trovato morto in una casa di via Giacosa, nel quartiere Barbanella a Grosseto. Sul pavimento si trovavano tracce di sangue e l’abitazione era in disordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. La vittima indossava un pigiama al momento del ritrovamento. La scena del crimine è stata sequestrata per ulteriori accertamenti.

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GROSSETO – Pigiama addosso, sangue sul pavimento, casa in disordine. È la scena che ha trasformato un normale pomeriggio di domenica in via Giacosa, nel quartiere Barbanella, in un caso da chiarire. Un uomo di circa cinquant’anni è stato trovato senza vita nel suo monolocale al pianterreno di un condominio. A fare la scoperta, chi ha allertato i carabinieri nel pomeriggio del 10 maggio. La zona è stata immediatamente transennata per preservare ogni elemento utile alle indagini. Sul posto sono arrivati la procuratrice capo Maria Navarro e il medico legale professor Mario Gabbrielli, giunto appositamente da Siena. I rilievi si sono protratti per ore, con il quartiere tenuto a distanza e gli occhi di tutti puntati su quell’ingresso presidiato dai militari.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Grosseto, uomo trovato morto a Barbanella: sangue in casa e indagini aperte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Uomo trovato morto in casa in una pozza di sangue: mistero sul decesso. Non si esclude l'omicidioMONTICELLO CONTE OTTO (VICENZA) - Giallo nell'hinterland nord di Vicenza, dove un uomo di 64 anni è stato trovato morto in casa la mattina di giovedì... Laurentina: uomo trovato morto con braccialetto ospedaliero, indaginiMistero sulla Laurentina: un decesso che solleva interrogativi sulla salute mentale e l'assistenza ai pazienti Un uomo è stato trovato privo di vita... Argomenti più discussi: Morto in casa a Barbanella, la scientifica sul posto. Mistero sulle cause; Grosseto, muore in casa: sangue nella stanza e circostanze da chiarire, lunghi rilievi; Uomo trovato morto a Grosseto; Follonica, 51enne trovato morto in casa dalla moglie. Ritrovato senza vita il corpo del giovane danese disperso in mare reddit