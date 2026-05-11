Grezzana stop all’acqua per 900 utenze | lavori notturni a Lugo
A Grezzana, circa 900 utenze non avranno acqua nelle prime ore del mattino a causa di lavori notturni programmati a Lugo. Le vie interessate dal blocco idrico sono state comunicate dall'amministrazione comunale, che ha specificato le aree coinvolte. L'interruzione è prevista per consentire interventi di manutenzione e si protrarrà durante le ore notturne, con ripercussioni sulla normale routine mattutina dei residenti nelle zone interessate.
? Domande chiave Quali sono le vie esatte colpite dal blocco idrico?. Come influirà l'intervento sulla routine mattutina dei residenti?. Dove si possono trovare i numeri verdi per le emergenze?. Perché l'intervento è stato programmato esclusivamente durante la notte?.? In Breve Interruzione coinvolge circa 900 utenze tra le frazioni di Lugo e Stallavena.. Sospensione programmata dalle 21:00 di mercoledì 13 fino alle 3:00 di giovedì 14 maggio.. L'intervento riguarda circa 30 vie specifiche tra Lugo e Stallavena.. Assistenza disponibile tramite numero verde 800 735 300 o 800 734 300 per urgenze.. Tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, circa 900 utenze di Grezzana subiranno l’interruzione del servizio idrico a causa di un intervento urgente programmato da Acque Veronesi nelle frazioni di Lugo e Stallavena.🔗 Leggi su Ameve.eu
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