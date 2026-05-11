Grandine e maltempo | strade imbiancate allagamenti e alberi sulle auto Tromba marina a Caorle

Da ilgazzettino.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di lunedì 11 maggio, una perturbazione improvvisa e intensa ha interessato la zona del Veneto Orientale. La violenza del maltempo ha provocato grandinate, allagamenti e alberi caduti sulle auto, con le strade imbiancate in diversi punti. A Caorle si è verificata anche una tromba marina. La perturbazione ha attraversato rapidamente l’area, causando danni visibili e disagi sul territorio.

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TREVISOVENEZIA - Una perturbazione rapidissima ma molto violenta ha attraversato nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 maggio, la fascia del Veneto Orientale, lasciando dietro di sé una scia di danni che preoccupa residenti e associazioni di categoria. La grandine si è abbattuta con particolare intensità su un asse che va da Cessalto a Pramaggiore, per poi colpire duramente i comuni di Gruaro e Teglio Veneto ma anche Treviso e San Biagio di Callalta. In pochi minuti le strade si sono trasformate in distese bianche, con chicchi di ghiaccio di dimensioni tali da mettere a dura prova le carrozzerie delle auto e gli infissi delle abitazioni. A Caorle nel Mar Adriatico si è formata una tromba marina.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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