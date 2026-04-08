Dramma nel Trigno | crolla un ponte droni e sommozzatori cercano l’uomo

Un ponte è crollato nel fiume Trigno a Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso, e i soccorritori stanno cercando un uomo scomparso. Sul posto, sono stati inviati droni e sommozzatori per intervenire nelle operazioni di ricerca. La zona è sotto osservazione mentre proseguono le attività di recupero e di indagine sull’accaduto. La polizia e i vigili del fuoco coordinano le operazioni di soccorso.

A Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso, i soccorritori sono impegnati nella ricerca di un uomo scomparso nelle acque del fiume Trigno. L’evento è scaturito dal cedimento parziale di un ponte situato lungo la Strada Statale 16, un incidente causato dalle recenti precipitazioni. Il dispositivo di emergenza coordinato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco vede l’impiego di risorse specializzate per coprire ogni possibile area di ricerca. Sul campo operano infatti sommozzatori e personale fluviale, affiancati da soccorritori acquatici. Per mappare il territorio e individuare tracce del disperso, le squadre utilizzano droni per l’osservazione aerea e mezzi movimento terra per l’ispezione delle sponde e dei fondali del corso d’acqua. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dramma nel Trigno: crolla un ponte, droni e sommozzatori cercano l’uomo Cartura: 85enne disperso, droni e sommozzatori cercano nel canale VigenzoneLe operazioni di ricerca per un uomo di 85 anni, scomparso a Cartura vicino al canale Vigenzone, si stanno svolgendo con massima intensità dalla... Crollo del ponte sul fiume Trigno, si cerca ancora l’uomo disperso: vigili del fuoco in azione con sommozzatori – VideoProseguono le ricerche di Domenico Racanati, scomparso nel crollo del ponte sul fiume Trigno, avvenuto al confine tra Abruzzo e Molise dopo l’ondata... Temi più discussi: Crollo del ponte sul fiume Trigno, disperso Domenico Racanati: si cerca di capire se l'auto caduta fosse sua; Domenico Racanati disperso, la sua auto inghiottita nel crollo del ponte sul Trigno: l'ultima telefonata alla moglie e l'appello della...; Maltempo, proseguono le ricerche dopo il crollo del ponte in Molise VIDEO; Crollo ponte sul Trigno, disperso Domenico Racanati. Maltempo, in Molise crolla ponte sul Trigno lungo la statale 16 AdriaticaE' crollato in Molise il ponte sul Trigno lungo Statale 16 Adriatica, nel territorio di Montenero di Bisaccia, già monitorato da ieri, quando era stata ... panorama.it Ponte crollato su Trigno, potenziate le ricerche nel fiume e a terraPotenziate le ricerche - nel fiume, a mare e a terra - di Domenico Racanati, il 53enne di Bisceglie caduto con la sua auto nel fiume Trigno in seguito al crollo del ponte sulla statale Adriatica. (ANS ... ansa.it Dramma nella notte sulla litoranea del Ciolo. Un 27enne è stato travolto mentre raggiungeva la sua auto parcheggiata. Il conducente è fuggito senza fermarsi a prestare soccorso. Grazie ai frammenti dell’auto trovati sull’asfalto, i carabinieri sono riusciti a risali - facebook.com facebook Il 7 maggio in sala Illusione, il dramma noir di Archibugi con Trinca e Riondino x.com