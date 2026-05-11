Governo ormai finito Il Pd attacca Meloni | Resta solo la faida per le poltrone
Il Partito Democratico ha nuovamente criticato il governo Meloni, commentando la recente crisi politica scoppiata al ministero della Cultura. La partita tra le forze di maggioranza si è intensificata a causa di divergenze interne e recenti tensioni, alimentando voci di instabilità e di una possibile fine della maggioranza. La polemica si inserisce in un contesto di scontri politici che coinvolgono diverse componenti dell’esecutivo.
Il Partito Democratico torna all’attacco del governo Meloni dopo il nuovo terremoto politico esploso al ministero della Cultura. A far discutere sono i licenziamenti che hanno coinvolto il capo della segreteria tecnica Emanuele Merlino e la segretaria particolare Elena Proietti, episodi che secondo l’opposizione rappresentano il simbolo di una maggioranza ormai paralizzata da scontri interni e lotte di potere. Durissime le parole del senatore Pd Francesco Verducci, componente della commissione Cultura del Senato, che parla apertamente di un governo “di fatto finito” e accusa l’esecutivo di essere ormai concentrato soltanto sulla gestione delle poltrone e degli equilibri interni.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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L'Espresso. . I sedici anni consecutivi di governo di Viktor Orbán - cinque mandati, incluso quello tra il 1998 e il 2002 - si chiudono con il commento a un risultato chiaro e doloroso, come l’ha definito l’ormai ex premier ungherese. La responsabilità di gover facebook
Il min. #Giuli certifica con un anno di anticipo che il governo #Meloni è di fatto finito. Non fanno politica, fanno occupazione di postazioni sulle spalle die bisogni del paese. C’è tutto il suo fallimento x.com