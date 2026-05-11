Governo ormai finito Il Pd attacca Meloni | Resta solo la faida per le poltrone

Il Partito Democratico ha nuovamente criticato il governo Meloni, commentando la recente crisi politica scoppiata al ministero della Cultura. La partita tra le forze di maggioranza si è intensificata a causa di divergenze interne e recenti tensioni, alimentando voci di instabilità e di una possibile fine della maggioranza. La polemica si inserisce in un contesto di scontri politici che coinvolgono diverse componenti dell’esecutivo.

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