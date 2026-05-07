Google lancia Fonti Preferite Come aggiungere Baritoday alle tue
Google ha introdotto ufficialmente anche in Italia la funzionalità "Fonti Preferite", un aggiornamento pensato per offrire agli utenti un controllo senza precedenti sulle news visualizzate nei risultati di ricerca. Grazie a questo roll-out globale, ora è possibile personalizzare il proprio.🔗 Leggi su Baritoday.it
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Panoramica sull’argomento
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