Gli Skiantos originali in concerto i Pesissimi all' Osteria Cellulosa

Da bolognatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio all’Osteria Cellulosa di Marzabotto si terrà il concerto dei Pesissimi, formazione nata come nuova versione degli Skiantos. La band vede tra i suoi membri fondatori Stefano “Sbarbo” Cavedoni e Andrea “Andy Bellombrosa” Dallavalle, con l’assistenza di Stefano “Bitto Bitume” Bittelli al basso e Carlo “Rullo”. L’evento prevede l’esibizione dal vivo della formazione, senza altri interventi o dettagli aggiuntivi.

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Sabato 16 Maggio, all'Osteria Cellulosa di Marzabotto arrivano. I Pesissimi!, la nuova incarnazione degli Skiantos: i membri (aff)fondatori Stefano “Sbarbo” Cavedoni e Andrea “Andy Bellombrosa” Dallavalle, con l’assistenza (anche medica) di Stefano "Bitto Bitume" Bittelli (basso) e Carlo "Rullo.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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