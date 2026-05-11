Gli Skiantos originali in concerto i Pesissimi all' Osteria Cellulosa
Sabato 16 maggio all’Osteria Cellulosa di Marzabotto si terrà il concerto dei Pesissimi, formazione nata come nuova versione degli Skiantos. La band vede tra i suoi membri fondatori Stefano “Sbarbo” Cavedoni e Andrea “Andy Bellombrosa” Dallavalle, con l’assistenza di Stefano “Bitto Bitume” Bittelli al basso e Carlo “Rullo”. L’evento prevede l’esibizione dal vivo della formazione, senza altri interventi o dettagli aggiuntivi.
Sabato 16 Maggio, all'Osteria Cellulosa di Marzabotto arrivano. I Pesissimi!, la nuova incarnazione degli Skiantos: i membri (aff)fondatori Stefano “Sbarbo” Cavedoni e Andrea “Andy Bellombrosa” Dallavalle, con l’assistenza (anche medica) di Stefano "Bitto Bitume" Bittelli (basso) e Carlo "Rullo.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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