Gli Scaccia Massimo Proia presenta il suo libro alla Cooperativa gli Spinoni di Ancarano
Lo scrittore presenta il suo nuovo libro alla Cooperativa gli Spinoni di Ancarano. Il volume, pubblicato da Edizioni Officine Gutenberg, narra di un’amicizia che dura da circa cinquant’anni, iniziata negli anni ’70 a Piacenza. La storia viene raccontata da uno dei protagonisti, che ripercorre i momenti salienti di questo legame duraturo nel tempo. La presentazione si tiene in un contesto locale, con partecipanti interessati alla vicenda narrata.
La nuova uscita targata Edizioni Officine Gutenberg parla di una storia di amicizia piacentina, lunga mezzo secolo, che viene raccontata da uno di questi “ragazzi” degli anni ’70: Massimo Proia.Il libro si intitola “Gli scaccia” e racconta un gruppo di ragazzi liceali che scopre di avere qualcosa.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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