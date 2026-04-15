Andrea Roselletti presenta il suo libro In punta di piedi con gli anfibi

Domenica 19 aprile alle 17:30, al Circolo Culturale Aurora, si terrà un evento organizzato da AuroraInScena, che vedrà la presentazione del libro “In punta di piedi con gli anfibi”, scritto da Andrea Roselletti. L’appuntamento fa parte della rassegna culturale e prevede un momento dedicato alla lettura e alla discussione con l’autore. L’ingresso è libero e aperto al pubblico.

Arezzo, 15 aprile 2026 – Al Circolo Culturale Aurora domenica 19 aprile alle ore 17:30 torna AuroraInScena. AuroraInScena 2026 si conclude con un evento della sezione Squilibri dedicato alla presentazione del libro di Andrea Roselletti “In punta di piedi con gli anfibi” (Ed. Montag). “Un protagonista senza nome, fidanzato con uno specializzando in Medicina e Chirurgia, che lavora in un locale per mantenersi agli studi e si scopre attratto da un suo collega più giovane. Una passione improvvisa, un bacio notturno, un errore, forse, che scatena una serie di conseguenze impreviste e spiacevoli.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Andrea Roselletti presenta il suo libro “In punta di piedi con gli anfibi” Daniele Sturani presenta il suo libro: “Una carezza appoggiata sulla punta di un coltello”ANCONA – Sarà presentato domani, venerdì 3 aprile, alle 18 “Una carezza appoggiata sulla punta di un coltello”, opera scritta da Daniele Sturani. "Il mondo e gli astri", Claudia Gualdana presenta il suo libro alla chiesa di San GiorgioMercoledì 25 febbraio alle ore 20,30 alla Chiesa di San Giorgio in via Sopramuro si terrà la presentazione del libro "Il mondo e gli astri" di Rabano... Si parla di: Il Laboratorio Permanente di Teatro Sociale della compagnia Diesis Teatrango presenta: Amlodhi=pazzo; Giacobazzi ad Arezzo, podismo, teatro e musei: gli eventi di oggi. Andrea Roselletti presenta il suo libro In punta di piedi con gli anfibiArezzo, 15 aprile 2026 – Al Circolo Culturale Aurora domenica 19 aprile alle ore 17:30 torna AuroraInScena. Andrea Roselletti presenta il suo libro In punta di piedi con gli anfibi. AuroraInScena ... lanazione.it