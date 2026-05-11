Gli anni Ottanta sono ricordati come un periodo di crescita e speranza per l’atletica, con la Riccardi che punta a superare le difficoltà e guardare avanti. Le maglie verdi simbolizzano questa volontà di rinnovamento e continuità, mentre il club si appresta a mantenere vivo il legame tra passato e futuro. La squadra si prepara a nuove sfide, con l’obiettivo di consolidare la propria presenza nel panorama sportivo.

Il verde che si stende sulle maglie è quello della speranza. L’ Atletica Riccardi vuole avere ancora futuro, da far seguire a tanto passato. Ottant’anni, traguardo che la famiglia Tammaro, oggi alla tolda di comando col presidente Sergio dopo i tanti anni con papà Renato come deus ex machina, taglia con l’immutato entusiasmo e la passione che hanno supportato uomini e campioni. Nomi prestigiosi: Gelindo Bordin, Ivano Brugnetti e Filippo Tortu sono quelli che hanno raggiunto l’apice dell’oro olimpico in maglia azzurra, dopo essere cresciuti alla Riccardi. Tanti altri sono stati allenati alla vita sulle piste d’atletica. E in arrivo c’è l’appuntamento di domani all’Arena di Milano con le eliminatorie del Trofeo “Il Ragazzo e la Ragazza più Veloci di Milano” e della “Leva del Mezzofondo”, storiche manifestazioni dedicate alle scuole medie.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli anni verdi dell’atletica. La Riccardi dice Ottanta: "Avanti oltre le difficoltà»

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